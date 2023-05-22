"كاف" يكشف هوية حكمي مباراتي يانج أفريكانز واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن هوية طاقم الحكام الذي سيتولي إدارة مباراتي يانج أفريكانز التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب وإياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023).

وأسند «كاف» مهمة إدارة مباراة الذهاب للحكم الكونغولي جان جاك ندالا، والذي سيعاونه كل من الجنوب إفريقي زاخيلي ثوس، والكونغولي أوليفير سافار، بينما سيتولي الكيني بيتر واويرو، إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد.

بينما تم تعيين الموريتاني دحان بيده، لإدارة مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة ويانج أفريكان.

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين يانج أفريكانز واتحاد العاصمة، يوم الثامن والعشرين من مايو الجاري، على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، قبل أن يستضيف الفريق الجزائري، مباراة الإياب، المقرر لها يوم الثالث من يونيو على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة.

وكان يانج أفريكانز، قد تأهل للدور النهائي لكأس الكونفدرالية، عقب تغلبه على نظيره مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، بالفوز عليه بنتيجة 2-0 ذهابًا و2-1 إيابًا، بينما بلغ اتحاد العاصمة، الدور ذاته، عقب تخطيه آسيك ميموزا الإيفواري بالتعادل 0-0 ذهابًا ثم الفوز إيابًا على ملعبه 2-0.