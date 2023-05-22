الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في موسم الأكاليل.. ما هو "خلو الموانع"؟

الكنيسة
الكنيسة

تتميز فترة الخماسين المقدسة بكثرة الأكاليل، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمنع إقامة الأفراح خلال فترة الصوم المقدس، لذلك فأكبر فترة من الإفطار التي تتيح عمل الإكليل في أي وقت هي فترة الخماسين.

وقال الاب فيلبس ماهر، أستاذ الطقوس الكنسية في معاهد إعداد وتأهيبل الخدام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن خلو الموانع هو سند تعتمده الكنيسة بما يفيد أن الطرف المستخرج له خلو الموانع -علما بان استخراجه امر لازم لكل من الطرفين - هو صالح للزيجة ولا موانع تعترض طريقه لاتمام الزيجة.

وتابع: "قد تكوت هذه الموانع نفسية أو جسدية كالأمراض المعدية أو الجنسية وفي هذه الحالة يتم اجتياز الأمر بتوقيع الطرف الاخر اقرار بما يفيد العلم لئلا يطعن في الزيجة فيما بعد طالبا الطلاق بدعوى عدم العلم، وقد تكون دينية ان كان الطرف غير مسيحي او غير ارثوذكسي، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يحصل الفرد على خلو الموانع الزوجية، لان عدم وحدانية الدين والملة أمر يعرقل استخراج تصريح الزواج وخلو الموانع.

وقد لايصدر خلو الموانع الزوجية في حالة وجود قرابة من الدرجة الاولى مثل الاخوة او الابوة او الامومة بين الطرفين.

وعن الزواج في الكنيسة، قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، في كتاب “ليكون الجميع واحدًا”:  “لقد جدَّد السيد المسيح طبيعتنا بتجسده، وباتحادنا به بالمعمودية، وبالميرون، والإفخارستيا.. فالمسيحية هي تجديد الطبيعة، والروح القدس هو مهندس هذا التغيير.. لذلك يسلك المسيحيون حسب القصد الإلهي الأصيل عند الخليقة.. ويمتلك المسيحيون قدرة فائقة على الحب والاتحاد، وعلى الإحساس بالآخر وتقدير قيمته”.

 ويتجلى هذا بقوة ووضوح في شركة الزيجة المقدسة.. مما يضمن نجاح واستمرارية هذه الزيجة ودوام الحب والاتحاد بين الزوجين بطول العمر.

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

متطوعة لدى صندوق مكافحة الإدمان بقنا تحتفل بزفافها مرتدية ملابس الصندوق

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس