الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 30 خنجرا و21 سيفا وقناعا واقيا

خنجر
خنجر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه بمسكنه وبحوزته (30 خنجرا - 21 سيفا - 3 سونكى لبنادق آلية - قناع واقى - 5 مطواة - 2 رمح - نظارة ميدان -  بندقية ضغط هواء - 4 صندوق معدنى "خاصة بشرائط طلقات مدفع رشاش" - مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - سيارة ملاكى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والسيارة المضبوطة يستخدمها فى نشاطه غير المشروع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة الأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات محافظة الجيزة

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