بنك الاستثمار العربى "aiBANK" يشارك فى الملتقى التوظيفى الربيعى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

شارك بنك الاستثمار العربي aiBANK في معرض التوظيف الربيعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2023، كجزء من استراتيجية البنك لتمكين الشباب وتعزيز التطور الوظيفي والنمو.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك في توفير فرص العمل للشباب الخريجين مع تقديم ورش عمل تشمل تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشاركة متخصصين في هذا المجال، وذلك كونه “The Banking Employer of Choice”.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة، والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديثي التخرج، وتوفير فرص تدريب للطلاب في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

كانت ودائع العملاء ببنك الاستثمار العربي قد قفزت بنسبة 24% نهاية عام 2022 لتسجل 48.2 مليار جنيه مقابل 38.7 مليار جنيه نهاية 2021، كما سجلت إجمالي أصول البنك نموًا 22% الى 55.4 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه نهاية 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 5.3 مليار جنيه نهاية عام 2022، ليساهم هذا النمو في ارتفاع محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 107% لتسجل 15.5 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية 41% عن العام الماضى مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال 19.5%، ما يدعم خطط البنك للنمو وتتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويولي بنك الاستثمار العربي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة نمو للاقتصاد المصري، إذ منح البنك تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.6 مليار جنيه نهاية 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه نهاية 2021 متخطيا النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك.

بنك الاستثمار لعربي يشارك 2

بنك الاستثمار علعربي يشارك 3