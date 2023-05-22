الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عقوبات أوروبا ضد روسيا.. وزراء الدفاع الأوروبى يناقشون تزويد أوكرانيا بـ"طائرات إف 16"

طائرات
طائرات

علّق سلامة عطا الله، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، على تأكيد الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل بتزويد أوكرانيا بطائرات «إف 16» الأمريكية، سعيا لتعزيز قدراتها في الحرب الدائرة مع روسيا، وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال سلامة: «إنه لا يزال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مستمرا ليناقش عددا من القضايا، أهمها الأزمة الأوكرانية، مرحبين بما تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة السبع بإرسال طائرات إف 16 لأوكرانيا، مشددين على ضرورة أن يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين أولًا، وبعد ذلك سيتم إرسال الطائرات».

وتابع أنه "ستيم مناقشة تسلم الطائرات وتدريب الأوكرانيين بالتفصيل، غدا، في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لأن ذلك تخصصهم، ولكن الاتحاد الأوروبي يناقش الآن التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بعد حزم 10 عقوبات أوروبية تبين لهم بأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف الأول والأساسي لهذه العقوبات وهو (تجويع آلة الحرب الروسية) من الحصول على أدوات ومعدات حساسة تستخدمها روسيا في صناعة الأسلحة الحساسة الحديثة التي تستخدمها في أوكرانيا".

وأكد أنه "تبين للاتحاد الأوروبي أن عددا من الشركات خارج الدول الأوروبية تقوم بشراء الأجزاء الحساسة من الشركات الأوروبية ثم تعيد بيعها إلى الروس، ولكن المشكلة هنا هي كيف يتم منع هذا التحايل؟".

واختتم: «لذلك ناقش البعض من أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يتم فرض عقوبات على الشركات التي تعيد تصدير هذه السلع إلى روسيا ومما يقرب من 8 شركات صينية، ولكن ألمانيا رفضت هذا المقترح قائلة: إذا أردنا أن نعاقب شركات صينية وتركية وأخرى في الشرق الأوسط فهذا سيهدد بعلاقتنا المهمة والاستراتيحية مع هذه الدول الكبرى، ولذلك لا بد من البحث عن أدوات أخرى لمنع هذا الاحتيال».

القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي أف 16 الأمريكية طائرات أف 16 الأمريكية

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