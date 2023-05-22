الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق منافسات دور الـ8 بدوري مراكز الشباب للصم بالإسكندرية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق منافسات الجولة الأولى لدور الـ ٨ بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته السادسة، وتنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لتنمية الشباب (مكتب قادرون باختلاف)، خلال الفترة من (٢٢-٣٠) مايو الجاري، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وضمت المجموعة الأولي محافظات "المنيا، الفيوم، البحيرة، شمال سيناء"، وضمت المجموعة الثانية محافظات" المنوفية، الدقهلية، الإسماعيلية، الشرقية".

وتقام منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بين منتخبا المنيا والفيوم في المباراة الأولي، ويلتقي في المباراة الثانية منتخبا البحيرة وشمال سيناء، وفي منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الثاني يلتقي منتخبا المنوفية والدقهلية، ويلتقي منتخبا الاسماعيلية والشرقية في المباراة الثانية.

ويهدف إقامة دوري الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وتم إجراء منافسات الأدوار التمهيدية بمشاركة ١٥ محافظة وهم (القاهرة، أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، سوهاج، بنى سويف، الجيزة، الغربية، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القليوبية).

وتم تقسيم المحافظات التي تأهلت لدور الـ 16 إلى 4 تصنيفات، حيث ضم التصنيف الأول في الترتيب العام لمجموعات الدور الـ 16 كل من "الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، أسيوط"، وضم التصنيف الثاني "الشرقية، البحيرة، المنيا، الفيوم"، فيما ضم التصنيف الثالث "المنوفية، شمال سيناء، الإسماعيلية، القاهرة"، بينما ضم التصنيف الرابع "الغربية، القليوبية، الجيزة، سوهاج".

جدير بالذكر أن دوري الصم في نسخته السادسة يستفيد منه قرابة ١٢٠٠٠ مشارك من ذوي القدرات والهمم بالمحافظات خلال التصفيات التمهيدية.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة بأبى قير بالإسكندرية وزارة الشباب والرياضة مكتب قادرون باختلاف

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