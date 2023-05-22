الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد توسعته لتخفيف الزحام.. رصف الطريق الموازي للطريق السريع بالبداري بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه يجري استكمال خطة الرصف بمركز البداري ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة مسبقاً، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف للطريق الموازى للطريق السريع بعد توسعة الطريق وتمهيده  لتخفيف الزحام عن الطريق السريع  وتيسيرًا على المواطنين، وتم الرصف بدءًا من كوبرى مراد حتى كوبرى المجموعة جنوبًا استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع.

 وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، وتذليل العقبات والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مؤكداً على تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات والإشغالات وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة.

وأكد محافظ أسيوط، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومسؤولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
أعمال رصف التعديات والإشغالات الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطريق السريع الطرق والشوارع القطاعات الخدمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحافظة الشاملة بكافة القطاعات تحسين وتطوير الخدمات

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