بعد مناقشتها بالحوار الوطني.. معلومات عن المجالس الشعبية في مصر

فتحت لجنة المحليات بالحوار الوطني أمس، خلال جلستها النقاشية الأولى، ملف قانون المجالس المحلية الشعبية، التي تكون ضمن لجان المحور السياسي لمناقشة قضاياها الجادة والموضوعية.

ولأن المجالس الشعبية أكثر أهمية بالنسبة للإدارة المحلية، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن المجالس الشعبية:

ظهرت المجالس الشعبية ضمن نظام الإدارة المحلية منذ بدء الخليقة، حيث إن تواجد تجمع سکاني يتواجد معه نظام مصغر للإدارة المحلية، ومع تطور المجتمعات تحول التطور في أسلوب حکم المجتمع أيضًا.

ومع التقدم خلال الأعوام الأخيرة في مجالات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطور أيضًا وتقدم معه الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والإدارية, ومع التطورات التي شهدها العالم أصبح ذلك مؤثرًا في القرارات والسياسات المنظمة للإقليم، وتهدف للمشاركة فى صنع السياسة العامة.

وبذلك تم الاتساع باحتياجات المواطن ومتطلباته وذلك ما جعلهم يقبلون على فكرة تواجد هيئات أو مجالس تکون بمثابة همزة وصل بين المواطن والحکومة، وأطلق عليها اسم المجالس الشعبية المحلية.

والمجالس الشعبية المحلية استطاعت أن تخرج قيادات على المستوى الوطني، حيث أنها تتمتع بدور مهم في التنشئة الوطنية والسياسية، كما انها تشارك في سياسات الدولة العامة، ويعتبر دورها يتمثل في الرقابة على تنفيذ هذه السياسات.

وتعمل المجالس الشعبية في مختلف المدن بمستويات مختلفة، حيث تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم، كما أنها تقوم بتوزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة، وتتيح الفرصة لمشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، إضافة إلي تطوير الموارد البشرية، وتحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.

يذكر أن جلسة "قانون المجلس الشعبية المحلية" شهدت أمس، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، خلافاً بين المتحدثين حول الأدوات الرقابية المفترض منحها للمجالس الشعبية المحلية على قيادات المحليات، وذلك بداية من رؤساء الوحدات المحلية حتى المحافظ، حيث تباينت الآراء حول حق سحب الثقة من المحافظ خلال جلسات الحوار الوطني المقام حاليًا.