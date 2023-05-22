الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق رسلان يطالب بدعم المصانع والمزارع في فاتورة الكهرباء

طارق رسلان
طارق رسلان

طالب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ بدعم المصانع والمزارع التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج وتدر نقدا اجنبيا، بضرورة دعمها في المحاسبة في مرفق الكهرباء.

وأضاف “رسلان” في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لاستيضاح خطة الحكومة عن تصدير الكهرباء، أن الوزارة حققت فائضا في الكهرباء يسمح بالتصدير وهو شي مستحسن، ولا يقل أهمية عن المصانع والمزارع التي تقوم بتقديم متناجتها للخارج فلابد من دعمها وتقديم حوافز تعينها على الإنتاج.

ولفت إلى أنه على الرغم من وجود فائض في الكهرباء ومازال المواطن المصري يشكو من فاتورة الكهرباء فلابد من النظر لهذه الأمور بعين الاعتبار.

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