حكايات من داخل مشغل حياة كريمة.. نورا: أحلم بمساعدة والدي في تعليم أخواتي

في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وقف عدد من النساء أمام بوابة مركز تدريب مكتوب عليه "المركز الفني لتدريب الفتيات على القص والخياطة" التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينتظرن تسجيل بياناتهن للدخول إلى المكان وبدء الحصص التدريبية، التي تعلمهن فنون الحياكة، والتطريز، والخياطة، والقص والتصميم.

زارت "الدستور" المشغل الخاص بتعليم النساء فنون الخياطة في مدينة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة، والذي يعلم الفتيات التطريز والخياطة، والقص والتصميم، وغيرها من الفنون التي تساعد المرأة في إنشاء ورشة عملها الخاصة وكسب قوت يومها.



يهتم المركز التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتدريب المرأة المعيلة على فنون الحياكة، ويتم تخريج دفعة من النساء المدربات على جميع فنون الخياطة كل ٣ أشهر. كما تقدم الورشة للمتدربات العديد من الورش لتأهيلهن لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لهن في المصانع. يتم تدريب ٥٠ سيدة في كل دفعة، ويتم منحهن في نهاية التدريب إما فرصة عمل داخل المركز أو في إحدى مصانع الملابس.

وقالت نورا أحمد، البالغة من العمر ٢٧ عامًا، والتي تقطن في منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها تأتي يوميًا إلى مركز التدريب الفني للفتيات التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعلم طريقة الحياكة والقص والتصميم. وأشارت إلى أنها في الأسبوع الثالث من التدريب ولأنها لا تزال مبتدئة، فتتعلم طريقة الخياطة الصحيحة على ماكينة السنجر.

وتابعت أنها تحلم بأن يكون لديها مشغلها الخاص، وأن تدير دخل على أسرتها الصغيرة، وأن تساعد والدها في تحمل أعباء تعليم أخواتها الصغار.

واختتمت بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده العظيم، الذي بذله في تطوير حياة المرأة المعيلة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.