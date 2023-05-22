الجزائر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

أدانت الجزائر إقدام مسئول بسلطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستنكرت الجزائر الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وطالبت الجزائر المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وشددت الجزائر على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

- البحرين تدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصي

في سياق متصل، أدانت مملكة البحرين، اقتحام مسئول إسرائيلي ومجموعة من المتطرفين باحة المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعي إلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والكف عن الممارسات الاستفزازية المتكررة والتصريحات العنصرية التي تهدد بمزيد من التوتر والكراهية وتقويض الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصي المبارك، صباح الأحد، رفقة عدد أعضاء الكنيست.

وصباح اليوم الإثنين، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، في حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.