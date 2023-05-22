الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: تنفيذ 7 إزالات لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، وأسفرت عن تنفيذ إزالة ٧ حالة تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد  الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة ٥٦ فدانا ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما تمت إزالة عدد 2 حالة تعد على أرض زراعية بجمعية عمار بن ياسر على مساحة 400 م بجوار محور 30 يونيو وتمت الإزالة في تمام الساعة السادسة صباحا.

وطالب اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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