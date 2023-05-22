الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن الفائزين في التحدي الخامس على منصة بنك الابتكار

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، الفائزين في تحدي مشكلة الهدر في المياه العذبة بسبب ورد النيل، وهو التحدي الخامس الذي أطلقته الأكاديمية في 27 فبراير 2023 على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان "حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة للتخلص من ورد النيل"، بهدف استقبال حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة لمواجهة مشكلة الهدر في المياه العذبة بسبب ورد النيل، علي ان تكون الأفكار المتقدمة ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى. 

وأوضح رئيس الأكاديمية أن النتائج النهائية أظهرت فوز الدكتور أحمد علي أبو العطا موسي، الأستاذ بكلية الزراعة- جامعة المنصورة بالمركز الأول في التحدي، وفاز بالمركز الثاني الدكتور وائل محمود خير الدين، الجامعة المصرية اليابانية، وسوف تمنح الأكاديمية جوائز مالية لصاحب/أصحاب الفكرة المبتكرة، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية، وتعتبر الجوائز تقدير رمزى من الأكاديمية للباحث أو المبتكر. وسيتم دعم أفضل الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق ولها جدوى اقتصادية وبيئية بالتمويل اللازم لتنفيذ الفكرة فى مدة لا تتجاوز 6-9  أشهر.

ومن جانبها أوضحت د. منة الله الكتامى المدير التنفيذى لبنك الابتكار المصري بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن البنك استقبل 38 مقترحا لحلول علمية مبتكرة لحل المشكلة، ثم تم عرض المقترحات على لجان التقييم، وتقرر استبعاد 14 مقترحا لخروجها عن موضوع التحدي، ثم تمت مخاطبة المبتكرين عبر البريد الإلكتروني لتقديم مقترحات كاملة للأفكار المؤهلة وعددها 24 مقترحا، وقد تقدم 15 مبتكرا فقط بالمقترح الكامل، ثم تمت إحالة المقترحات إلى لجنة لتقييم مرة أخرى، وصدر قرار لجنة التقييم المشكلة، وتم اعتماد النتيجة بقرار اللجنة العليا للتخطيط والتعاقدات والمتابعة، حيث تم اختيار فائزين فقط بالمركزين الأول والثاني وتم حجب الجائزة الخاصة بالمركز الثالث لعدم حصول أي من المقترحات الأخرى على التقييم المناسب. 

الجدير بالذكر أن بنك الابتكار المصرى أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعي وسوق ومعرض إلكتروني دائم للابتكار في مصر وهو تكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية في منتدى الشباب في جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية.

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