توصيات المؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بـ "طب عين شمس"

أوصت الفعاليات الختامية للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس، بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الأخرى، حيث إن الأمراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار أربعة أيام من ١٦ وحتى ١٩ مايو الجارى.

تضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة الدكتور أدهم أبو الفتوح، وأوضحت الورشة كيفية استخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط التهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والأعصاب.



وشهد اليوم الثانى فعاليات ثلاث ورش عمل إثنين منها لتشخيص وعلاج إلتهاب المفاصل والروماتويد ومرض التيبس الفقارى المناعى بينما تطرقت ورشة العمل الثالثة استخدام ميكروسكوب الشعيرات الدموية لتشخيص امراض المناعة بحضور "برفسور ماركو ماتوتشي العالم الإيطالى فى هذا المجال.

كما تمت إقامة عدة جلسات مع تخصصات أخرى من أقسام الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية فى يومى الجمعة والخميس الموافقين ١٨، ١٩ مايو الجارى وناقشت هذه الجلسات أحدث الطرق لتشخيص وعلاج الأمراض المناعية.