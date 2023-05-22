الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توصيات المؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بـ "طب عين شمس"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أوصت الفعاليات الختامية  للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس، بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الأخرى، حيث إن الأمراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار  أربعة أيام من ١٦ وحتى ١٩ مايو الجارى.

تضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة الدكتور أدهم أبو الفتوح، وأوضحت الورشة كيفية استخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط التهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والأعصاب.


وشهد اليوم الثانى فعاليات ثلاث ورش عمل إثنين منها لتشخيص وعلاج إلتهاب المفاصل والروماتويد ومرض التيبس الفقارى المناعى بينما تطرقت ورشة العمل الثالثة استخدام ميكروسكوب الشعيرات الدموية لتشخيص امراض المناعة بحضور "برفسور  ماركو ماتوتشي العالم الإيطالى فى هذا المجال.

كما تمت إقامة عدة جلسات مع تخصصات أخرى من أقسام الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية فى يومى الجمعة والخميس الموافقين ١٨، ١٩ مايو الجارى وناقشت هذه الجلسات أحدث الطرق لتشخيص وعلاج الأمراض المناعية.

 

الأمراض المناعية التخصصات البروفيسور التخصص التقى الدكتور

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

لتوظيفها في الملابس.. حبس سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس