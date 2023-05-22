زيلينسكى يسلم رئيس كوريا الجنوبية قائمة طلبات بأسلحة

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلمه قائمة بـ أسلحة غير فتاكة تريدها قواته، وأن سيئول ستبحث هذه القائمة بعناية ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية .



وفي وقت سابق، أفيد أن يون سوك يول عقد يوم الأحد، أول لقاء شخصي له مع زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، وقد جرت المفاوضات وتم تنظيمها بناء على طلب زيلينسكي.

وذكرت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا أن يون سوك يول، وعد كييف بتقديم مساعدة إضافية، لا سيما معدات إزالة الألغام وسيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن يون سوك يول، قوله ردا على سؤال عما إذا كانت سيئول ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية: "فيما يتعلق بالأسلحة غير الفتاكة، سلمني الرئيس زيلينسكي اليوم قائمة جزئية، سننظر بعناية في هذه الطلبات".

وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي "تجنب الإجابة على السؤال" حول إمكانية توفير أسلحة فتاكة على وجه التحديد. وبدلا من ذلك، أشار يون سوك يول، إلى أن سيئول ستحاول "التفكير بسرعة وتوفير" سيارات إسعاف ومعدات لإزالة الألغام لأوكرانيا، وهو ما طلبته منه إيلينا زوجة زيلينسكي في السابق.

وطلبت أوكرانيا من كوريا الجنوبية مرارا مساعدتها بالأسلحة، لكن سيئول تواصل التمسك بموقفها باستحالة تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة، على الرغم من أنها قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.