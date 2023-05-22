الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يسلم رئيس كوريا الجنوبية قائمة طلبات بأسلحة

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلمه قائمة بـ أسلحة غير فتاكة تريدها قواته، وأن سيئول ستبحث هذه القائمة بعناية ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية .
 

وفي وقت سابق، أفيد أن يون سوك يول عقد يوم الأحد، أول لقاء شخصي له مع زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، وقد جرت المفاوضات وتم تنظيمها بناء على طلب زيلينسكي.

 

وذكرت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا أن يون سوك يول، وعد كييف بتقديم مساعدة إضافية، لا سيما معدات إزالة الألغام وسيارات الإسعاف.

 

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن يون سوك يول، قوله ردا على سؤال عما إذا كانت سيئول ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية: "فيما يتعلق بالأسلحة غير الفتاكة، سلمني الرئيس زيلينسكي اليوم قائمة جزئية، سننظر بعناية في هذه الطلبات".

 

وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي "تجنب الإجابة على السؤال" حول إمكانية توفير أسلحة فتاكة على وجه التحديد. وبدلا من ذلك، أشار يون سوك يول، إلى أن سيئول ستحاول "التفكير بسرعة وتوفير" سيارات إسعاف ومعدات لإزالة الألغام لأوكرانيا، وهو ما طلبته منه إيلينا زوجة زيلينسكي في السابق.

 

وطلبت أوكرانيا من كوريا الجنوبية مرارا مساعدتها بالأسلحة، لكن سيئول تواصل التمسك بموقفها باستحالة تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة، على الرغم من أنها قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

الأكثر قراءة

زوج فى دعوى نشوز: وجدت نفسى بعد عام من الزواج ملاحق بـ14 دعوى حبس

ضبط طالب ينصب على المواطنين عبر الفيسبوك

رانيا منصور بفستان مكشوف

هانى سعيد: بيراميدز لم يفقد الأمل فى المنافسة على الصدارة

مُستوطنون إسرائيليون يستولون على منازل فلسطينيين فى الخليل

كوريا الجنوبية تؤكد نيتها مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل