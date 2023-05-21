"عطوة": إطلاق أسبوع ثقافي جديد للأطفال بدمياط استكمالًا لفعاليات أبناء المحافظات الحدودية

أعلن المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إطلاق أسبوع ثقافي جديد للأطفال بدمياط؛ استكمالا لفعالياتنا المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح"عطوة" فى بيان صحفي صدر منذ قليل عن "قصور الثقافة"، إنه قبيل انطلاق الأسبوع الثقافي بمحافظة دمياط تنطلق فعاليات للأطفال المحافظات الحدودية من أسوان، وحلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأسمرات بالقاهرة.

على جانب آخر، على خشبة مسرح قصر ثقافة طهطا، انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي " قلب الجبل" لفرقة طهطا المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف على عثمان، ألحان يوسف شعبان، أشعار محمد كمال، سينوغرافيا أبو بكر مظهر، مخرج منفذ إكرامي الفاوي، وإخراج مصعب صبري، بطولة رانيا مجدي، ياسر عطية، ريموندا بولس، نانسي جميل، طاهر محمد، وتدور قصته حول فكره الثأر والعادات والتقاليد وتقبل المجتمع للغجر، حيث يناقش بشكل عام قضايا الثأر وتوابعها، فضلًا عن قضية المواطنة وتقبل الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات من خلال تقبل مجتمع القبيلة للغجر ونظرتهم لهم وتتسارع الأحداث في صراع درامي مشاهده في العرض بين الخير والشر.

ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه بمسرح القصر لمدة ٧ ليال متتالية.

واختتمت الهيئة فعاليات العروض المسرحية التي تأتي في إطار مشروع شباب المسرح بمحافظة الغربية، وذلك من خلال العرض المسرحي "وادي العميان"، المأخوذ عن قصة الأديب والمفكر الإنجليزي هربرت جورج ويلز.

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الخيال العلمي حول مجموعة من الأشخاص يعيشون حياة بدائية تماما لكن تملؤها الحب والمشاعر الطيبة، يصابون بمرض غريب جعل كل سكان الوادي من العميان، حتى تتشابك الأحداث بوصول شخص غريب إلى الوادي ومحاولته التأثير عليهم وتغيير سلوكهم، فمن منهم يستطيع أن يغير الآخر.. أهل الوادي أم الرجل الغريب؟

العرض المسرحي بطولة عدد من مواهب فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، من بينهم: كريم عقار، هاجر صقر، أحمد البلتاجي، داليا هشام، كريم الجنزوري، سارة عجيب، حسين حربي، محمد ماندو، نادر قادوس، ريم أدهم، تأليف أحمد آدم، ومن إخراج حسين حربي.