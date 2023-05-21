الباز يكشف حقيقة اختفاء لاعب مصارعة مصرى فى تونس

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الضوء على اختفاء لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة في تونس بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة إفريقيا.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن اللاعب اختفى بعد فوزه بالمركز الثاني في البطولة، مضيفًا: "اللاعب فص ملح وداب، محدش عارف راح فين".

وأضاف أن مسئولي البعثة المصرية أبلغوا الأجهزة المختصة باختفاء اللاعب، متسائلًا: "كيف حصل اللاعب على جواز السفر الخاص به؟".

وفي السياق، قال العميد إبراهيم عادل عضو اتحاد المصارعة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إن تم إبلاغ الاتحاد الدولي من أجل إيقاف اللاعب، متابعًا: "عرفنا بعد ذلك أن اللاعب توجه إلى فرنسا".

وتابع: "مكنش في أي تقصير من البعثة تجاه اللاعب، وسنحقق في وجود جواز السفر مع اللاعب لأن الطبيعي أن الجوازات تكون مع رئيس البعثة لضمان عدم الهروب أو التخلف عن البعثة، لكنه حصل على جواز السفر بحسن نية".

واستكمل: "اتخذنا الإجراءات المناسبة، والاتحاد الدولي سيوقف اللاعب ويدفع مبلغا ماليا كتعويض ليس كبيرًا بسبب لعبه لدولة أخرى".