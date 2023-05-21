متبنية "فتاة فيصل المشردة": تم استغلالها جنسيًا من تاجرة مخدرات

أكدت منال جمال، السيدة التي تبنت "لقاء" منذ عامين، أنها تعرفت على الفتاة لقاء لأول مرة وكانت تمر بأحد الشوارع ووجدتها تتعرض لبعض المضايقات من بعض الشباب، وأوقفت سيارتها الخاصة لمساعدتها، موضحة أن لقاء كشفت لها أنها كانت موجودة في الشارع بسبب استغناء عائلتها عنها، متابعة: "أبوها وأمها رموها في الشارع في سن الـ11 عامًا".

وأضافت "جمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها أنقذتها من مضايقات الشباب، مؤكدة أن تاجرة مخدرات استغلت "فتاة فيصل المشردة" جنسيًا، والفتاة تزوجت من شخص جيد جدًا، إلا أنها كانت تعاني من انهيار عصبي ونفسي بسبب تعرضها لـ"اغتصاب" في ميدان التحرير في سن الـ11.

تم وضعها بمصحة العباسية

وأوضحت أن مكتب الدكتور مصطفى مدبولي له كل الشكر ساعد "فتاة فيصل المشردة" وتم تحويلها إلى إحدى دور الرعاية، مضيفة: "كانت حافظة للقرآن والأحاديث النبوية كانت تريد أن تلتزم، كما أنه تم وضعها في مصحة العباسية لإنقاذها لكنها لم تستمر وهربت من المكان".