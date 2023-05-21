الباز عن المكتب الاستشارى للقوات المسلحة: خطوة توفر الجهد والمال لحل المشكلات

استعرض الدكتور محمد الباز مجهودات القوات المسلحة في تقديم الاستشارات العلمية والتكنولوجية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية من خلال المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية.

وقال الباز خلال برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن القوات المسلحة ستُنشئ مكتبًا استشاريًا لتقديم الاستشارات إلى مؤسسات الدولة المختلفة، متابعًا: "القوات المسلحة تعمل بدقة شديدة وساهموا في حل العديد من المشكلات".

وأكد الباز أن تلك الخطوة ستوفر على الدولة جهدًا وأموالًا كبيرة جدًا؛ لأن العديد من المشكلات كانت تستنزف الدولة دون وجود حلول.

وفي ذات السياق، عرض الدكتور محمد الباز تقريرًا عن المكتب الاستشاري للقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذا نتاج مجهود كبير جدًا على المستوى العلمي والبحثي وأيضًا على المستوى التجريبي والخبرة على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية يستخدم تقنيات وأساليب علمية متطورة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والحلول العلمية الفعالة للمشكلات البيئية المختلفة.

كما أنه يعالج مشكلات جودة المياه، بالإضافة إلى تطوير المنتجات الكيميائية والمعملية والصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.