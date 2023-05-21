الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: ورشة عمل لتدريب أفراد الإدارات الصحية على التحول الرقمي

جانب من الورشه
جانب من الورشه

نظم فريق التطعيمات بمديرية الصحة بالدقهلية ورشة عمل لتدريب عدد من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية وبقيادة الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى.

وقالت مدير عام الطب الوقائى إن ورشة العمل تضمنت  تدريب افراد الجهاز الاشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم .

وأضافت سلامة أن هذا التحول  سوف ينتج  عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل ، وذلك فى اطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين. 

كما نفذ مركز شباب ميت معاند التابع لإدارة شباب أجا، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي وأهميته في تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات المختلفة فى الحياة، ومشاركة مركز شباب ميت دمسيس.

كان ذلك بحضور دولت عزيز، رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا ومحمد الريس المسئول الإعلامي بالإدارة والمحاضر  محمود الكاشوري عضو برلمان الشباب،  وحضور عمرو الزاهي، و وليد فتحي المدير التنفيذي بالمركز.

تمحور الحديث خلال الندوة عن أهمية الذكاء الاصطناعي وأنه يعمل على تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات مثل الطب والتعليم والتصنيع والإدارة، وتحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف البشرية والمادية. ويمكن استخدامه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ومساعدة البشر في القيام بالمهام اليومية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

كما تطرق الحديث إلى أنه يوجد بعض السلبيات المحتملة للاستخدام المتطرف للذكاء الاصطناعي، مثل تقوقع الوظائف وعدم الحاجة إلى العمال البشريين في بعض المجالات، وتحطيم بعض الاحتياجات الإنسانية الحيوية مثل التواصل البشري والقرارات الإنسانية، إضافة إلى الخطورة في حالة استخدامه لأغراض ضارة مثل التجسس أو الهجوم الإلكتروني في المجال العسكري والأمني.

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فريق التطعيمات المديرية ورشه عمل افراد الجهاز الاشرافي التحول الرقمي

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