المتحف المصري يعلن عن أنشطة تعليمية وورش فنية للأطفال

ينظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، برنامجًا تعليميًا للأطفال، بالتعاون مع المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لرفع الوعي الأثرى لدى الأطفال، وتعريفهم بأهم جوانب الحضارة المصرية القديمة.

أنشطة تعليمية وورش فنية للأطفال

ووفقًا للمتحف المصري، يلقى البرنامج التعليمي الضوء على أهمية التسجيل والتوثيق من خلال مقتنيات المتاحف وذلك للمرحلة الأبتدائية والأعدادية من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، حيث يشمل جولات إرشادية متخصصة وأنشطة تعليمية وورش فنية وزيارة لمتحف الطفل بالمتحف المصري.

ويقيم المتحف الأنشطة التعليمية، بواقع يومًا أسبوعيًا من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، علمًا بأن الاشتراك في البرنامج، نت خلال تسجيل البيانات فى الاستمارة المعلنة عبر الصفحة الرسمية للمتحف على "فيسبوك"، كما أن البرنامج التعليمي مجاني مقدم من المتحف المصري للخدمة المجتمعية.

المتحف المصري بالتحرير

ويضم المتحف المصري، أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، يقدم المتحف آثار مصرية كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

وافتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف في عام 1902، وأصبح معلمًا تاريخيًا في وسط القاهرة، ومكانًا لأروع قطع الآثار المصرية القديمة، وسبق ووقع الاختيار على المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغنون، من خلال مسابقة دولية في عام 1895.

ويعرض المتحف قطع آثرية لا مثيل لها منها المجموعة الجنائزية ليويا وتويا، وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس، ولوحة نارمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت ملك واحد، وهي من بين القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن في المتحف، كما يحوي المتحف أيضًا تماثيل أثرية للملوك العظماء، خوفو، خفرع، ومنكاورع بناة الأهرام في هضبة الجيزة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحلي التى تكمل المجموعة المميزة لهذا المتحف.