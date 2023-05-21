الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الطائرة يتعاقد مع الإيطالي فلافيو لقيادة المنتخب

الإيطالي فلافيو جولينيلى
الإيطالي فلافيو جولينيلى

نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء إجراءات التعاقد مع الإيطالي فلافيو جيونيلي لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول رجال.

ووصل الإيطالي فلافيو المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لرجال إلى القاهرة، لبدء مهمته بعد أن تم التعاقد معه من خلال الاتحاد المصري لكرة الطائرة.

وحضر الإيطالي فلافيو جولينيلى اليوم إلى مقر الاتحاد المصري، وتم إجراء الاجتماع الأول مع رئيس الاتحاد ياسر قمر والمدير التنفيذي حسن عابد والمدرب المساعد حسن الحصري .

ويستعد منتخب الكرة الطائرة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل في القاهرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، منح مصر حق استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ويسعى اتحاد الكرة الطائرة، لتوفير كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري بعد فترة غياب استمرت سنوات طويلة.

منتخب الكرة الطائرة منتخب الكرة كرة الطائرة الإيطالي فلافيو جولينيلى برئاسة المهندس ياسر قمر

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