الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صادرات وواردات واستثمارات.. لغة الأرقام توضح قوة العلاقات بين مصر وعُمان

السيسي والسلطان هيثم
السيسي والسلطان هيثم بن طارق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين، حيث يحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تعد العلاقات الاقتصادية "المصرية- العُمانية" علاقات وثيقة واستراتيجية، تستند على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لـمصر وعُمان.

وفي السطور التالية، نوضح العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان:

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2022، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9  مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%، إذ سجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.1% .

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال  عام 2021 مقابل  376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.

وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021 كالآتي:

- فواكه بقيمة 30 مليون دولار.

- أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار.

- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار.

- آلبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.

 

فيما جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021 كالآتي: 

- خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار.

-  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.

- أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار.

-  ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار.

- منتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.

 

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 162 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

 

فيما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية  في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  15.8 مليون  دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 334.8% 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أ الرئيس عبد الفتاح الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة

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