بشهر التوعية للصحة العقلية.. كيف تتعرف على علامات الاكتئاب؟

يعتبر مايو شهرا للتوعية بالصحة العقلية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بالأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية، والتخفيف من التمييز والوصمة المرتبطة بها، وتشجيع الأشخاص المتأثرين بالبحث عن الدعم والمساعدة.

وعن تخصيص شهر للتوعية بالصحة العقلية، فقد بدأ عام 1949 بمبادرة من المنظمة الأمريكية للصحة العقلية، وانتشر في بلدان أخرى مثل كندا وأستراليا وبريطانيا.

في كل عام، يتم اختيار موضوع أو فكرة رئيسية لشهر التوعية للصحة العقلية، تتناول قضية أو جانبا مهما من الصحة العقلية، وتستهدف جمهورا معينا أو فئة محددة، حيث يسلط الخبراء الضوء على العادات والسلوكيات التي قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض النفسية.

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الانتحار، وهو رابع سبب للوفاة بين الشباب، توجد علاجات فعّالة للحالات الخفيفة والمتوسطة والوخيمة من الاكتئاب، لكن الكثير من المصابين لا يحصلون على الرعاية اللازمة بسبب نقص الموارد والوصمة والتشخيص الخاطئ.

كيف أعرف إني مصاب بالإكتئاب؟

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الاكتئاب هو اضطراب نفسي يتميز بتكدر المزاج وفقدان الاهتمام أو المتعة بالأنشطة العادية لمدة أسبوعين على الأقل، حيث يمكن أن يؤثر الاكتئاب على الصحة الجسدية والعاطفية والاجتماعية والمهنية للمصابين به، ويزيد من خطر الانتحار.

تختلف أعراض الاكتئاب تختلف من شخص لآخر، ولكن قد تشمل الحزن أو البكاء أو الخواء أو اليأس، الغضب أو العصبية أو الإحباط، اضطرابات النوم أو التعب أو فقدان الطاقة، زيادة أو نقصان الشهية أو الوزن، قلق، صعوبة التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات، انخفاض تقدير الذات أو شعور بالذنب أو عدم الأهمية، بالإضافة إلى فقدان الرغبة في ممارسة الجنس أو الهوايات أو الرياضة.

أشارت "عبد السلام" إلى أن أنماط الاكتئاب تختلف حسب شدة ومدة وتكرار نوباته، فقد يصاب بعض المصابين بالاكتئاب بنوبة وحيدة في حياتهم، بينما قد يصاب آخرون بالاكتئاب بشكل متكرر.

كما قد يصاب بعض المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، حيث يتبادل نوبات اكتئاب مع نوبات هوس تشمل ابتهاجا زائدا وطاقة عالية وسلوكا مندفعا، وقد يصاب بعض المصابين بالاكتئاب الموسمي، حيث تحدث نوبات اكتئاب في فصول محددة من السنة، خصوصًا في فصل الشتاء.