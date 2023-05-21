الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الموسم الخامس لبرنامج أحمد يونس "أتوبيس السعادة" على Dmc

اتوبيس السعادة
اتوبيس السعادة

يستعد الإعلامي أحمد يونس لانطلاق حلقات الموسم الخامس من برنامج "أتوبيس السعادة"، والذي يبدأ عرضه على قناة Dmc يوم الجمعة 2 يونيو في الرابعة والنصف عصرًا.

ويواصل أحمد يونس تصوير حلقات الموسم الجديد بمختلف المحافظات، حيث قرر أن يكون الموسم الخامس في محافظات مختلفة، كما سيحتوي على فقرات جديدة ومفاجآت للمشاهدين، خصوصًا أن المشاهدين سيتاح لهم فرصة المشاركة في حلقات البرنامج وحضورها.

برنامج "أتوبيس السعادة" فكرة وتقديم الإعلامي أحمد يونس، رئيس التحرير هدى رشوان، منتج فني كريم أبو زيد، ومن إخراج أحمد الجنايني.

جدير بالذكر، شارك أجمد يونس في رمضان 2023 ببرنامج "عمارة الحاج رمضان” على “الراديو 9090″، حيث رصد طقوس المصريين في مختلف المحافظات، تمت اذاعته في تمام الساعة 5:20 قبل أذان المغرب.

وكشف الإعلامي أحمد يونس عن بعض قصص الرعب الحقيقية الذي يقدمها ببرنامجه الإذاعي، قائلًا: "في البداية خلال سردي للقصص شعرت بأنها مرعبة فقررت تغيير الموسيقى، وبعد انتهائي من سرد القصة وجدت المستمعين في الأسبوع التالي يطلبون مني سرد قصة مرعبة جديدة، مبدين إعجابهم بذلك، خاصة وأنها تعد المرة الأولى التي تحكى قصة مرعبة إذاعيًا".

وواصل: "سرد قصة الرعب إذاعيا تختلف عن سردها بشكل عام، كون أن كل إمكانيات مقدم البرنامج هي صوته مصاحب له بعض المزيكا والمؤثرات الصوتية، ولكن ليس لديه صورة أو إضاءات أو ديكورات مرعبة".

وأضاف: “أنه ذات مرة كان يحكى قصة رعب حدثت في إحدى الدول العربية، وبعدها بفترة قابلته سيدة مصرية وأكدت له أنها تمر بنفس قصة الرعب التي حكاها”.

وأوضح يونس قائلًا: “الست قالتلي إن أولادها كانوا بيموتوا بعد الولادة، فشخص قال لها: هاتي عظام ميت وحطيها في الغربال مع المولود الجديد.. ودة حصل بالفعل”.

وتابع يونس نقلًا عن السيدة: "أنها بالفعل أحضرت عظام شخص ميت، ورمل من مقبرتة ووضعته مع طفلها".

أحمد الجنايني أبو زيد بمختلف المحافظات برنامج هي برنامج برنامج عمارة الحاج رمضان برنامج أتوبيس السعادة قدم قالت عمارة الحاج رمضان

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