الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عفت السادات: الحوار الوطنى بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الأحزاب المصرية متفقة على الكثير، ولكن المرحلة الحالية تتطلب أن نأخذ الأمور بالمنظور الإيجابي في ظل الجمهورية الجديدة . 

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على أنه لا يوجد سياسية بدون حرية تعبير أو رأي.

وواصل: "علينا الحديث عن قرارات الإفراج الرئاسي ويجب الإشادة بذلك، وطالما بدأ المشوار فإن الخطوات القادمة أفضل".

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ربما لا تقوم بدورها في التعبير عن مشاكل المواطن البسيط والمشاركة في إيجاد الحلول، ولذا فإن الحوار الوطني بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب.

وشدد على ضرورة وضع مبادئ للحوكمة في الأحزاب، وأسس للتداول السلمي بين الأحزاب، وإعمال قواعد الشفافية.

الدكتور عفت السادات حزب السادات الديمقراطى الأحزاب المصرية المرحلة الحالية المنظور الإيجابي الجلسة النقاشية لجنة الأحزاب السياسية الحوار الوطنى

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