الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل التيار الإصلاحى الحر: المجالس الشعبية المحلية ضرورية لدفع التنمية

الدكتور علي عبد المطلب
الدكتور علي عبد المطلب

قال الدكتور علي عبدالمطلب، ممثل التيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، إن المجالس الشعبية المحلية تعتبر ضرورة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحًا أن هذه المجالس تقوم بدور مهم جدًا في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالمطلب خلال جلسات الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي وشروط الترشح للمجالس المحلية، أن المجالس الشعبية المحلية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الديمقراطية، بالإضافة إلى دورها في إفراز كوادر سياسية قريبة من احتياجات المواطنين.

وتابع: "كما أنها تمكن المواطن من المشاركة في عملية صنع السياسات المحلية، وغيابها لهذه الفترة الطويلة جعل المواطن لا يشعر بوضوح بحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة".

عبدالمطلب: قانون المجالس الشعبية المحلية ضرورة دستورية وسياسية وتنموية

واستكمل: "لذلك قانون المجالس الشعبية المحلية له أولوية لأنه من القوانين المكملة للدستور، فهو ضرورة دستورية وسياسية وتنموية".

وعن التوصيات المقترحة لقانون المجالس الشعبية المحلية قال ممثل الإصلاح والنهضة: "أول توصية هي فصل قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية عن قانون الإدارة المحلية لسرعة إجراء العملية الانتخابية".

كما أشار إلى أن هذه المجالس في غياب لمدة 12 سنة، وهذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى انقطاع في خبرات العمل المحلي.

وأردف: "التوصية الثانية متعلقة بالقانون الانتخابي، نحن نميل في هذا الإطار ونفضل القائمة النسبية بسبب أن هذا النظام يزود نسبة المشاركة ويقوي المنافسة ويرسخ فكرة عدالة تمثيل كل القوى السياسية، وتقوية الأحزاب السياسية أيضًا".

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