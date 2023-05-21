الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السادات: لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل.

وأضاف، فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي، أن عملية دمج الأحزاب لا بد أن تكون طواعية، مضيفا أنه لا بد أن يسمح القانون الجديد بدمج الأحزاب طواعية.

وشدد السادات، على المساواة فى تحرك الأحزاب على الأرض من خلال الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة.

وتابع: أتمني أن يكون فى قانون الأحزاب الجديد ألا يتم القبض على أى عضو عامل فى الحزب إلا بعد الرجوع للحزب، لكى نعطى ثقلا للأحزاب.

وأشار إلى أنه لابد من تشجيع المواطنين بأنه لا توجد خطورة عليهم من المشاركة فى أي حزب.

واختتم السادات سنتقدم بورقة لإدارة الحوار لطرح رؤيتنا فى هذا الشأن.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

تكرار

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية قانون الأحزاب مصادر التمويل المحور السياسي دمج الأحزاب

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