الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المارد الأحمر.. الأندية العربية تحكم قبضتها على "الأميرة السمراء" (فيديو)

كأس
كأس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف بعنوان "للموسم السابع.. الأندية العربية تحكم قبضتها على "الأميرة السمراء".

فبعد إقصاء الوداد المغربي لصندوانز الجنوب أفريقي والتأهل لنهائي دوري الأبطال، تأكد تتويج فريق عربي بـ"اللقب" للموسم السابع على التوالي.

وخلال هذه السنوات السبع توج باللقب الوداد المغربي مرتين والترجي التونسي مرتين والأهلي المصري مرتين.

وسيكون النهائي بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخ الفريقين، فيما يتربع الأهلي على عرش الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.

الاهلى عرش الأكثر تتويجا الوداد المغربي الترجي التونسي الأهلى المصري نهائي دوري الابطال

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