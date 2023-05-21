المارد الأحمر.. الأندية العربية تحكم قبضتها على "الأميرة السمراء" (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف بعنوان "للموسم السابع.. الأندية العربية تحكم قبضتها على "الأميرة السمراء".

فبعد إقصاء الوداد المغربي لصندوانز الجنوب أفريقي والتأهل لنهائي دوري الأبطال، تأكد تتويج فريق عربي بـ"اللقب" للموسم السابع على التوالي.

وخلال هذه السنوات السبع توج باللقب الوداد المغربي مرتين والترجي التونسي مرتين والأهلي المصري مرتين.

وسيكون النهائي بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخ الفريقين، فيما يتربع الأهلي على عرش الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.