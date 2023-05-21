الجنايات تؤجل محاكمة متهمين بتهمة قتل مواطن عربى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل مواطن يحمل الجنسية العربية مع سبق الإصرار والترصد لجلسة 16 يوليو المقبل لضبط وإحضار الطبيب الشرعي.

وكانت قد قررت المحكمة، في جلسة أمس، تغريم الطبيب الشرعي لتعذره حضور الجلسة، كما حضر المتهمون جلسة المحاكمة وتمسك دفاع المتهمة المحامي بالنقض محمد النحاس بالمرافعة وتم تأجيل الجلسة.

وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "فاطمة .ع" و" فاروق .ت" إلى محكمة الجنايات اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجا مواطن عربي الجنسية بعيدًا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات عاطفية بينهم وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض واستدرجاه بعيدًا عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنًا بالسكين قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بالجنحة، حيث قام المتهمان في نفس المكان والزمان بسرقة هاتف المجني عليه، كما حملا سلاحًا أبيضًا من الضرورة الشخصية أو المهنية دون مسوغ قانوني.

وتضمنت أدلة الإثبات في القضية شهادة "زهراء.ف" التي صرحت في التحقيقات بأنها سمعت من صديقتها في المسكن، المتهمة الأولى، بعد عودتها للمنزل بعد ارتكاب الجريمة، أن المتهم الثاني قام بقتل المجني عليه في إحدى المناطق النائية وأخفى جثته هناك.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مجرى التحريات بالقضية، عن أن تحرياته السرية توصلت لارتباط المتهمة الأولى عاطفيًا بالمجنى عليه إلا أنه ساءت العلاقة فيما بينهما، فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فأعدا ثلاثة مخططات للتخلص منه فخاب أثر الأولَين حتى بلغا بالمتهمين أن استدرجا المجنى عليه بمنطقة العبور – القليوبية وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه طعنًا بسلاح أبيض قاصدَين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاته.