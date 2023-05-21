سلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، درع المحافظة تكريمًا على عطائه المتواصل ودعم اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية للمحافظة، كما تسلم الوزير درع تكريم من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية من اللواء حازم بدر، نائب مدير المنطقة.

تكريمًا على عطائه المتواصل.. محافظ الإسكندرية يسلم وزير البترول درع المحافظة

وأكد المحافظ، أهمية الجولة التى أجراها الوزير، ووضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية «مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم» يضاف إلى المساهمات القوية لمشروعات قطاع البترول بالمحافظة، كما أن الجولة شهدت تدشين مشروع محطة معالجة الصرف الصناعى المتكاملة، والتى تعد واحدة من مشروعات التوافق البيئى التى يتم العمل على إقامتها بالمشروعات البترولية المختلفة، كما لفت لأهمية ما يقوم به قطاع البترول من مشروعات تنمية المجتمعات المحيطة بكياناته.

حضر الجولة المهندس هانى ضاحى، والدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للتخطيط والمشروعات، المهندس أيمن عمارة ومساعده للسلامة والصحة المهنية المهندس جمال فتحى، والمهندس إبراهيم مكى، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة.