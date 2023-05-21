الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوفد" يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإتاحة الاندماج والائتلاف

النائب طارق عبدالعزيز،
النائب طارق عبدالعزيز، ممثل حزب "الوفد

قال النائب طارق عبدالعزيز، ممثل حزب "الوفد" في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيها إلى هذا الحوار الوطني المهم، مؤكدًا أن الجميع في الحوار الوطني وطنيون، ولا يملك أحد عن غيره صك الوطنية.

وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.

وتحدث ممثل حزب "الوفد" في الحوار الوطني عن الأثر التشريعي للقانون، متسائلًا: "أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديًا؟"، لافتًا إلى أن الدراسة التي أجراها الوفد لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.

وتساءل عبدالعزيز، عمن يستطيع أن يذكر أكثر من ١٥ حزبًا من بين أكثر من ١٠٠ حزب، مطالبًا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأجزاب لعلاج هذا الأمر.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

الحوار الوطنى الأثر التشريعى المجالس المحلية المجالس الشعبية المحلية المجالس الشعبية النائب طارق عبد العزيز جلسات المحور السياسي

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

مصر الخير تنظم الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بسوهاج

طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

ماس كهربائي وراء تفحم مطعم شهير بالمعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى