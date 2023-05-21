"الوفد" يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإتاحة الاندماج والائتلاف

قال النائب طارق عبدالعزيز، ممثل حزب "الوفد" في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيها إلى هذا الحوار الوطني المهم، مؤكدًا أن الجميع في الحوار الوطني وطنيون، ولا يملك أحد عن غيره صك الوطنية.

وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.

وتحدث ممثل حزب "الوفد" في الحوار الوطني عن الأثر التشريعي للقانون، متسائلًا: "أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديًا؟"، لافتًا إلى أن الدراسة التي أجراها الوفد لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.

وتساءل عبدالعزيز، عمن يستطيع أن يذكر أكثر من ١٥ حزبًا من بين أكثر من ١٠٠ حزب، مطالبًا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأجزاب لعلاج هذا الأمر.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.