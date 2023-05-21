الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لفترة ثالثة على التوالى.. انتخاب "عبدالغفار" رئيسًا للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اختيار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي يعقد اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن انتخاب وزير الصحة ، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب ، مضيفًا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.

وزير الصحة المصري وزراء الصحة العرب رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جنيف الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية

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