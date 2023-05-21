الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 652 حالة تعد على أملاك الدولة في سوهاج

إزالة تعديات الأراضي
إزالة تعديات الأراضي

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم إزالة 652 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري .

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 372 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 27435 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 280 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 48 فدان و 6 سهم.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

أجهزة الأمنية اري إزالة التعدي الأجهزة الأمنية التشطيبات النهائية الحماية المدني الخرسانى

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

سيدة في دعوى خلع: "كان بياخد فلوسي يصرفها على مراته الثانية.. وكسر دماغ بنتي"

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري

شروط سفر الحجاج خلال موسم الحج 2023

ضبطه مع زوجته فقفز من غرفة النوم بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى