الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس قنا الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى ومركز شباب

أعمال تنفيذ مستشفى
أعمال تنفيذ مستشفى ومركز شباب

تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مشروع مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من ٨ طوابق (بدروم وأرضي و ٦ أدوار متكررة)، والمستشفى سيستوعب ١٧٥ سريراً وتبلغ مساحة المبنى ٣٠١٠٠ متر مربع،  ونسبة إنجاز المشروع ٨٠٪ ، مؤكداً  زيادة معدلات التنفيذ.

كما تفقد المهندس أيمن رشاد، مركز شباب بمساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته، وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن.

وشدد المهندس أيمن رشاد، على القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بجودة التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

الدكتور عاصم الجزار المرافق والمجتمعات العمرانية جهاز مدينة قنا الجديدة حمام سباحة أوليمبي رئيس الجهاز مدينة غرب قنا مدينة قنا الجديدة

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