الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبطه مع زوجته فقفز من غرفة النوم بالإسكندرية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب عامل أمن بكسور بعد أن قفز من الطابق الثالث من عقار في منطقة الهانوفيل بالعجمي غرب محافظة الإسكندرية، عندما حاول الهرب من زوج عشيقته الذي ضبطه صحبة زوجته في غرفة النوم بمحل الواقعة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من عقار بمنطقة الهانوفيل، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من سؤال المبلغ عن الواقعة أنه أثناء دخوله الشقة سكنه بالطابق الثالث علوى بالعقار محل البلاغ فوجئ بوجود المصاب، مقيم بالمنطقة محل البلاغ، صحبة زوجته بمحل سكنه.

كشف صاحب البلاغ، فى المحضر أن المذكور عندما شاهده قفز من نافذة غرفة النوم محاولاً الهرب، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالحوض وتمكن بمساعدة الأهالى من الإمساك به، بينما تمكنت زوجته من الهرب، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا كلام الزوج، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام وتعينت الحراسة اللازمة عليه من قبل قسم شرطة الدخيلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الزوجة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

عامل محافظة الاسكندرية المستشفى مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة الهانوفيل

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