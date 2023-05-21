الداودي يتابع رصف مناطق عدة في قنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال الرصف التي تمت بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و المهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام للمحافظة، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .



استهل محافظ قنا جولته بتفقد الشوارع التي تم رصفها بمنطقة الحاكم العسكري ، بطول ٣٢ كم ، حيث تجول المحافظ ومرافقوه بالشوارع سيرا علي الأقدام ، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومطابقتها للمواصفات المقررة ، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من ضبط منسوب مطابق الصرف الصحي بتلك الشوارع ورصف الأجزاء المحيطة بها لتيسير حركة سير السيارات ، كما وجه بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة .



وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع المعتقل بعد الإنتهاء من رصفه بطول ١.١ كم، مشيدًا بجودة أعمال الرصف، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز ، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلي التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.