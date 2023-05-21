الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق تسبب في وفاة عروس ووالدها بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الحسينية العامة، اليوم، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة حادث مصرع فتاة ووالدها، قبل يومين من حفل زفافها بنطاق مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ناحية كوبرى عامر اتجاه صان الحجر، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع البلاغ  وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية يستقلها أب ونجلته، وأسفر الحادث عن مصرع الأب ويدعى" حمادة ر ط" مزراع ونجلته " شهد" وإصابة سائق السيارة ربع نقل.

 كشفت التحريات أن الفتاة، كانت أسرتها قد نقلت منقولات الزوجية إلى منزل زوجها، حيث كان تستعد لحفل زفافها خلال يومان، وليلة وقوع الحادث كانت عائدة رفقة والدها من اتيليه" لتأجير فساتين الزفاف" بصان الحجر، وكانت قد التقطت صورة بفستان الزفازف، وارسلتها لوالدتها بالفستان لتشاركها الرى فى اختياره، وبعدها استقلت الدراجة رفقة والدها للعودة للمنزل فوقع الحادث،تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى صان الحجر، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة البخارية وقائد السيارة ربع نقل،

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه، وعرض السائق على مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات تفصيلية حول الواقعة.

نيابة الحسينية العامة مصرع فتاة حفل زفافها محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية

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