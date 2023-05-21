الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبطال جامعة القناة يحصدون رابع ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصل طلاب جامعة قناة السويس إنجازاتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة أفريقيا بتونس.

وتُوج اللاعب أحمد خالد محمد محمود الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للكبار وزن 79 ك  ضمن منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بمدينة الحمامات بتونس في الفترة من 15- 20 مايو 2023م.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة  للطالب أحمد خالد  لافتاً إلى النتائج المتميزة التي حققها طلاب جامعة القناة في بالبطولة الإفريقية .

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم، أنه بذهبية محمد محمود رفع طلاب جامعة قناة السويس رصيدهم من الميداليات إلى أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة.

كما تمنى الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية لطلابه حصد مزيدًا من الميداليات في البطولة الإفريقية.

وأشاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بتميز طلاب جامعة القناة ، والذي يعكس كفاءة وقوة لاعبي كلية تربية رياضية .

فيما أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن تلك الإنجازات  تحققت نتيجة جهدهم، وسعيهم الدؤوب نحو التفوق والنجاح، ودعم أولياء أمورهم الدائم لهم.

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