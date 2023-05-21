الإسماعيلي يستضيف حرس الحدود في افتتاح مواجهات الأسبوع 29 للدوري الممتاز

يستضيف الإسماعيلي فريق حرس الحدود في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز.

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 29 نقطة وله مباراة مع الأهلي وحقق الفريق ستة انتصارات مقابل 11 تعادلا وعشر هزائم وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32 وزيادة الفارق مع الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر إلى خمس نقاط إذا خسر الداخلية أمام الزمالك غدا.

وخسر الإسماعيلي مباراته الماضية أمام البنك الأهلي في غياب سبعة من لاعبيه الأساسيين لكنه يخوض مباراة اليوم في ظروف أفضل بعد خمسة من هؤلاء الاعبين ومع ذلك حذر حمزة الجمل لاعبيه من الاستهانة بفر يق حرس الحدود خاصة بعد تغيير جهازه الفني وأكد لهم أن الحرس سيتمسك بآماله في البقاء حت لو كانت ضعيفة وسيقاتل لعبوه لتحيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم.

حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 22 لاعباً في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعبد الله جمال وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وسيرجي أكا وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وأبو بكر حمزة وياو أنور وأحمد مدبولي وكريم الديب وفراس شواط ومحمد الشامي.

وشهدت القائمة عودة محمد حسن وياوأنور وفراس شواط بعد انتهاء إيقافهم ومحمود الشبراوي وباهرالمحمدي بعد شفاءهما من الإصابة بينما يغيب عبد الرحمن مجدي للإصابة .

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز وهو أقل الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز ثلاث مرات فقط كما أنه يملك أضعف هجوم في الدوري ولم يسجل سوى 14 هدفا ومباراة اليوم هى الأولى لمحمد مكي المدير الفني الذي تولى المسئولية عقب رحيل أحمد أيوب بعد الهزيمة أمام المقاولون .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده إبراهيم السوداني وحاتم علام ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.