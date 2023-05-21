تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وجرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و633 شاحنة و80 سيارة، إضافة إلى وصول وسفر 1250 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و331 شاحنة و68 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و302 شاحنة و12 سيارة.. وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة 3 سفن (الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، وأمل).

كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع، و255 شاحنة، إضافة إلى الرحلات المكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن (سينا وآيلة وبريدج)، وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة (SEA WAVE1) متجهة إلى جدة فارغة.