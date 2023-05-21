فحص 2500 طائر قبل بدء سباق الحمام الزاجل بكفر الزيات

استعدت مديرية الطب البيطري في الغربية لسباق الحمام الزاجل الذي ينطلق من مركز شباب كفر الزيات من خلال عدة تحصينات.

وكلف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية الطب البيطري بالغربية لجاناً من أطباء إدارتي الدواجن وكفرالزيات برئاسئه لتحصين جميع الطيور المشاركة.

شدد الدكتور حاتم أنور مدير عام الطب البيطرى على الدكتور محمد سالم مدير إدارة كفر الزيات لاتخاذ اللازم حيال التنسيق مع منظمي السباق ومالكي الحمام والعاملين بمركز شباب كفرالزيات لتنفيذ المهام والتكليفات البيطرية قبل بدء السباق.

وأضاف أن المديرية شاركت في جميع هذه السباقات والتى تتم برعاية وزارة الشباب والرياضة ويعد هذا السباق الرابع الذى تشرف عليه المديرية.

وكشف مدير عام الطب البيطرى أن السيد أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للحمام الزاجل تقدم بطلب للموافقة على إقامة السباق من خلال اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي وافقت على إقامة السباق.

وأشار إلى أن إدارة كفر الزيات البيطرية فحصت الحمام المشارك بالسباق من مركز كفر الزيات وبلغ عدده 500 طائر فحصاً بيطرياً دقيقاً للتأكد من سلامته وصحته وخلوه من أي أمراض ظاهرياً قبل المشاركة.

وأضاف أنه تم نقل الحمام بعد فحصه داخل الأقفاص المغلقة المخصصة لذلك تحت الإشراف البيطري بعد تطهير الأقفاص ووسائل النقل المختلفة التي تم استخدامها لنقل الحمام مع استخراج تصاريح النقل اللازمة من محافظة الغربية إلى محطة بدء السباق.

وأضاف أنه تم فحص الحمام المشارك فى السباق من المحافظات الأخرى والبالغ عدده 2500 طائر.

ويأتي هذا الدور الوقائي للطب البيطري حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على الثروة الداجنة بالمحافظة وعلى مستوى الدولة بأكملها.