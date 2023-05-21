تعرف عل قدرات "طائرات F16" (فيديو جراف)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف توضيحي عن طائرات إف- 16 القتالية، وذلك بعد إعلان إيطاليا أنه ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا في مشروع “تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا” ولكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.
وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن "طائرات F16 المقاتلة":-
- مقاتلة تكتيكية متعددة المهام.
- طولها 14.8 متر وارتفاعها 4.8 متر
- يصل مداها إلى 3900 كم
- تصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة
- من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
- تطير على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات
- مزودة بأجهزة تدابير مضادة إلكترونية
- مزودة بنظم ملاحة حديثة وأسلحة ذكية
- تنتمي المقاتلة إلى الجيل الرابع