تعرف عل قدرات "طائرات F16" (فيديو جراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف توضيحي عن طائرات إف- 16 القتالية، وذلك بعد إعلان إيطاليا أنه ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا في مشروع “تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا” ولكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.

وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن "طائرات F16 المقاتلة":-