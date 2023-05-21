الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف عل قدرات "طائرات F16" (فيديو جراف)

طائرات F16
طائرات F16

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو جراف توضيحي عن طائرات إف- 16 القتالية، وذلك بعد إعلان إيطاليا أنه ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا في مشروع “تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا” ولكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.

وفي النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن "طائرات F16 المقاتلة":-

  1. مقاتلة تكتيكية متعددة المهام.
  2. طولها 14.8 متر وارتفاعها 4.8 متر
  3. يصل مداها إلى 3900 كم
  4. تصل سرعتها إلى 2400 كيلومتر في الساعة
  5. من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
  6. تطير على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات
  7. مزودة بأجهزة تدابير مضادة إلكترونية
  8. مزودة بنظم ملاحة حديثة وأسلحة ذكية
  9. تنتمي المقاتلة إلى الجيل الرابع
طائرات إف- 16 القتالية طائرات إف- 16 إف- 16 القتالية تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا مشروع تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا أوكرانيا إيطاليا

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية فى الجيزة

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بالشرقية

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح

المشدد 5 سنوات لأحد المتهمين فى قضية مجموعة الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل