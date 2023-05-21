الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعًا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على السلوم ومطروح والضبعة.

درجات الحرارة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: 

 القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 23 درجة، 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة،

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، 

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، 

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، 

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى  24 درجة.  

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