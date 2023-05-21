أهم بنود الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع (فيديو)

وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، على اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، برئاسة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد.

وتضمنت الاتفاقية البنود الآتية :-