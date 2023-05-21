تربوي يوضح 6 مميزات لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية من العام المقبل بنظام البوكليت، وقد أوضح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي فوائد هذا القرار الجديد.

وقال شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور": إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي تسعى إلى محاربة كل السبل التي تؤدي إلى الغش وتسريب الامتحانات، ومما يحسب للوزارة هذا العام مصارحتها للرأي العام بوجود حالات غش وتسريب دون نفي أو إنكار كما كان يحدث في الأعوام السابقة، ووصل الأمر إلى إعادة أحد الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بل وزيارة الوزير بنفسه إلى المحافظة التي وقع بها الغش ومتابعته العملية الامتحانية بنفسه.

وأضاف أنه يمكن مقاومة الغش بالعديد من الأدوات التي قد لا تمتلك الوزارة بعضها، فقد استخدمت الوزارة أحد أدواتها وهو تغيير نظام الامتحانات إلى البوكليت الذي يعد أحد أشكال الامتحانات المستخدمة في الكثير من دول العالم في مختلف مراحل التعليم سواء الاعدادية أو الثانوية أو الجامعية، كما تم تطبيقه في الثانوية العامة في مصر حتى عام 2020 ثم تغير النظام إلى البابل شيت، وضم هذا العام إلى جانب البابل شيت أسئلة المقال القصير.

واستكمل: "البوكليت عبارة عن كتيب مجمع يضم كل من أسئلة الامتحانات وأماكن إجاباتها في نفس الكتيب وقد يصل عدد صفحات البوكليت إلى 10 صفحات أو أكثر حسب طبيعة كل مادة، والذي يشمل العديد من الأسئلة المتنوعة ما بين مقالية واختيار من متعدد وغيرها من أشكال الأسئلة.

وأشار إلى أن نظام البوكليت يتمتع بالعديد من المميزات، منها:

• صعوبة غش وتسريب كل أسئلته مقارنة بالامتحانات العادية التي تفصل بين ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، حيث يمكن تسريب ورق الأسئلة من خلال تصويرها بسهولة خاصة أنها قد تشمل ورقة واحدة أو ورقتين فقط.

• إن البوكليت يمكن تأمينه ضد التصوير والتسريب ومعرفة من هو مصدر التسريب، بينما يصعب ذلك في ورق الأسئلة المنفصلة.

• ضمان عدم حدوث أي تبديل بين كتيبات البوكلت الخاصة بالطلاب في ضوء إجابة الطالب بخط يده فيها.

• يفرض البوكليت على الطالب الإجابة على الأسئلة خاصة المقالية في حدود المساحة المتاحة له، حيث لا يسمح له بطلب بوكليت أخر كما كان يحدث في كراسات الإجابة العادية.

• يزيد من تركيز الطالب في ضوء تجمع الاسئلة والاجابات في نفس المكان دون تشتيت بين النظر إلى ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة المنفصلتين في الامتحانات العادية.

• يوفر الكثير من الوقت داخل اللجان بتوزيع كتيبات البوكليت في وقت قصير، بدلا من تسليم كراسات الإجابة ثم ورق الاسئلة في الامتحانات التقليدية مما يستغرق وقتا أطول .