الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور وزير التعليم العالى.. توقيع برتوكول شركاء تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا (اليوم)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تستقبل جامعة طنطا، اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و13 من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا، حيث سيتم توقيع  برتوكول التعاون المشترك "شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري".

وقال الدكتور محمود زكى رئيس رئيس الجامعة، إن هذا يأتى بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الأهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.

اليوم بجامعة طنطا توقيع برتوكول شركاء تحالف إقليم الدلتا

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