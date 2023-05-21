الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى يتهم بعض الأطراف بتأجيج الأوضاع والعمل على افتعال الأزمات

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، بعض الأطراف بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل علي افتعال الأزمات داخل تونس.

جاءت تصريحات سعيد خلال لقاء مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، مساء اليوم في قصر قرطاج، وفقا لما نشرته الرئاسة التونسية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة، والتي تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث إنه من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة.

وناقش الرئيس التونسي مع وزير التجارة فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال، بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب، وفقا لما نقله موقع راديو موزاييك اف ام التونسي.

وأصدر سعيد تعليماته بضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات.

الرئيس التونسى: نريد أن نكون شركاء فى صياغة النظام العالمى الجديد

وأمس الجمعة، قال الرئيس التونسي، إن العالم بصدد التشكل من جديد، ونريد أن نكون شركاء في صياغة النظام العالمي الجديد، لافتا إلى أن الشعوب العربية دفعت في كل أرجاء الوطن العربي الثمن باهظا من أجل الحرية والاستقلال، وما زال الفلسطينيون يقدمون كل يوم جحافل من الشهداء لنيل الحرية، فضلا عن آلاف اللاجئين.

وأضاف: "أما آن للإنسانية أن تضع حدا لهذه المظلمة في ظل صمت مريب للعديد من العواصم، العالم الذي يتشكل اليوم لا يجب أن يتشكل على حساب أمتنا ومقدرات شعبنا، ونحن ثابتون على موقفنا برفض أي تحالف ضد طرف آخر".

الرئيس التونسي افتعال الأزمات تونس وزيرة التجارة الرئاسة التونسية

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