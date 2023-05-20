السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"ختمة القرآن بالحسين".. وزير الأوقاف: ما يقوم به قراء مصر العظام غير مسبوق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مسجد الإمام الحسين، بالقاهرة، لحضور ختمة القرآن الكريم، لكبار القراء من أعلام دولة التلاوة.

وبدأت مقرأة القرآن الكريم بعد صلاة الجمعة أمس الجمعة، واستمر على مدار يوم ونصف، ويةاصل القراء تلاوة الجزء الثلاثون من كتاب الله عز وجل حتى الآن.

أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن سعادته بصبر ودأب القراء العظام على خدمة كتاب الله عز وجل سواء في مقارئ كبار القراء أو مجالس التلاوة أو سفر بعضهم آلاف الأميال صادحًا بقراءة القرآن.

وأشاد وزير الأوقاف - وفق بيان اليوم- بالجلسات المتواصلة لقراءة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين والتي بدأت أمس بعد صلاة الجمعة وتختم القرآن  الكريم مرتلا اليوم عقب صلاة العشاء ولا تزال القراءة مستمرة  بدعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بحضور جمع من الأئمة.

ختمة القرآن مسجد الحسين كبار القراء أعلام دولة التلاوة مقرأة القرآن الكريم

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