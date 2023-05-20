"البري بـ 130 ألف جنيه".. "السياحة" تكشف حقيقة انخفاض أسعار الحج هذا العام

كشفت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، حقيقة انخفاض أسعار الحج ، قائلة: "إن الأسعار انخفضت مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع سعر الريال".

وأضافت سامية سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الحج البري أصبح بسعر مميز جدًا هذا العام، لافتة إلى أن العام الماضي لم يكن متواجد الحج البري، لكن هذا العام يصل سعره إلى 130 ألف جنيه، معقبة: "هذا سعر كويس جدًا بالنسبة لسعر الريال السعودي حاليًا".

وأشارت إلى أن الحج عن طريق الطيران، يبدأ من 145 ألف جنيه، كما يوجد بـ 155 ألف جنيه، معقبة: "هذا الحج الاقتصادي وهو سعر مناسب جدًا".