السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البري بـ 130 ألف جنيه".. "السياحة" تكشف حقيقة انخفاض أسعار الحج هذا العام

الحج
الحج

كشفت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، حقيقة انخفاض أسعار الحج ، قائلة: "إن الأسعار انخفضت مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع سعر الريال".

وأضافت سامية سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الحج البري أصبح بسعر مميز جدًا هذا العام، لافتة إلى أن العام الماضي لم يكن متواجد الحج البري، لكن هذا العام يصل سعره إلى 130 ألف جنيه، معقبة: "هذا سعر كويس جدًا بالنسبة لسعر الريال السعودي حاليًا". 

وأشارت إلى أن الحج عن طريق الطيران، يبدأ من 145 ألف جنيه، كما يوجد بـ 155 ألف جنيه، معقبة: "هذا الحج الاقتصادي وهو سعر مناسب جدًا".  

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

فوق السطح

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ أحكام لصالحه في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال